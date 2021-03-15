مقدمات نشرات الأخبار

ماذا بعد؟ واي سيناريو كارثي ينتظر اللبناني اسوأ من الذي وصلنا اليه؟ وعلام يراهن المسؤولون؟انو بكرا منتعود، وكيف، وعلى شو بدنا بدنا نتعود؟ الدولار اصبح لا سقف لجنونه واللبناني امواله طارت, معاشه طار, وظيفته طارت, لقمته طارت, انهيار مالي - اقتصادي غذائي وصحي, والنتيجة المواطن جاع ولبنان انزلق الى قعر الهاوية وحتى الساعة لا بوادر لانقاذه.في ظل انسداد في الافق الحكومي, وتحليق الدولار الصاروخي, متخطيا عتبة ال13 الف ليرة, وارتفاع جنوني لاسعار المواد الغذائية والاستهلاكية, ما دفع اكثر من متجر الى اقفال ابوابه, بعدما فرغت الرفوف وتهافتت الناس وتعاركت على مادة مدعومة, والبنزين بالقطارة, والمواد المدعومة مفقودة في الداخل معروضة في الاسواق الخارجية, والشعب يئن ويصرخ وجعا وجوعا.صورة مأساوية، ولسان حال اللبنانيين, اما حان للمسؤولين ان يسمعوا وجع الناس ويتخلوا عن صراعاتهم ومناكفاتهم على حلبة تشكيل الحكومة الذي ما زال ملفها على تعقيداته؟وهو حضر اليوم في موسكو على طاولة محادثات حزب الله مع وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي كان التقى الاسبوع الماضي الرئيس المكلف في الامارات.اما في الاتصالات الداخلية، فقد سجل لقاء جمع في بيت الوسط الحريري مع جنبلاط, في وقت تؤكد مصادر عين التينة ان مبادرة الرئيس بري مستمرة وهو يعمل بتكتم شديد، مستعينا بعبارة واقضوا حوائجكم بالكتمان خصوصا وان هذه المبادرة لا زالت في ايامها الاولى.وسط هذه الاجواء، وفيما يقف لبنان على عتبة العتمة الشاملة، تعقد غدا جلسة للجان النيابية المشتركة، لمناقشة اقتراح التيارالوطني اعطاء سلفة ب1500 مليار ليرة للكهرباء.مصادر نيابية استبعدت اقرار السلفة المطلوبة كما هي، وتوقعت ان يصار الى تجزئتها بحيث تعطى على دفعات شهرية وليس لمدة سنة، يبقى ان نشير الى زيارة لافتة اليوم، قام بها قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، الى قائد الجيش العماد جوزيف عون في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.البداية من جنون الدولار ولهيب اسعار.لقد وصلنا... أهلا بكم في مرحلة السعير... هي مرحلة جديدة...تقع ما بعد بعد جهنم... حيث دولارها يتجاوز ال12 الف ليرة ومنصات سوقها السوداء قادرة على قصف مضامين كل الإجتماعات والإجراءات ونسف كل القرارات والبيانات بدقة عالية.البلد أمام "لوك داون" فرضته العملة الصعبة من دون قرار رسمي.ما لم يستطع أن يفرضه وباء كورونا قسرا على التجار نجحت في تحقيقه جائحة سعر صرف الدولار طوعا.البلد مقفل بسبب إشتعال الدولار ولظى الأسعار.المحال التجارية أسدلت أبوابها خوفا من فصل جديد من الخسارة محطات المحروقات رفعت خراطيمها والمواطن رفع العشرة...ضاع الوطن وهناك من لا يزال يبشر بالعتمة هنا ويبحث عن سلفة هناك في توليد المزيد من الأزماتضاع الوطن وهناك من لا يزال يبحث عن حصة هنا وتعطيل هناك في إنفصال تام عن شبكة الواقعوإنطلاقا من كل ما تقدم... دعت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري المعنيين بالتأليف والتشكيل والتوقيع على المراسيم الى التخلي عن أي رهان على الوقت او على متغير إقليمي من هنا او هنالك والتخلي ايضا عن رمي كرة المسؤولية من ملعب الى آخر والمبادرة فورا الى فتح قنوات الحوار والتلاقي من اجل إزالة كافة العراقيل التي أعاقت وتعيق إنجاز حكومة مهمة تنقذ لبنان مما يتهدد وجوده حكومة إختصاصيين من غير الحزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية حكومة لا يشكل اعضاؤها إستفزازا لاحد حكومة تراعي الميثاقية والمناصفة لا ثلث معطلا فيها لأي طرف من الاطراف الحكومة ممر إلزامي لمنع إنهيار هيكل الوطن فوق الجميع فهل انتم فاعلون ؟.في شأن معيشي آخر أكد الرئيس نبيه بري أمام جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ان كرة عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي هي في ملعب المصارف وان نصوص القانون واضحة و ملزمة لها بوجوب تطبيقه دون تلكؤ معتبرا ان تهرب المصارف من تطبيقها لهذا القانون يعرضها للملاحقة القانونية والقضائية مشيرا الى ان كل ما يشاع عن سحب هذا القانون او تعديله غير صحيح على الإطلاق كما سلم رئيس المجلس الجمعية نسخة عن محضر جلسة اقرار قانون الدولار الطالبي.قتلة هم – من يذبحون بالدولار ويقتلون بالسكر المر ويخنقون بالرغيف ويحرقون بالزيت الملتهب، ومعهم السياسيون الذين يشحذون لهم حراب الموت على مسن تشكيل الحكومة، ويتناحرون بالعناد على اشلاء وطن.يصعب الوصف كما التعداد لقطار الازمات الفائق السرعة نحو المجهول، محملا بالمعضلات المتولدة من آفة اللا انسانية واللا اخلاق قبل تلك المرتبطة بالفشل السياسي وانحلال اجهزة الرقابة الرسمية وتلك الذاتية..دولار السوق فاق الثلاثة عشر ألف ليرة، وليس في جيوب بعض اللبنانيين ليرة، ولا في قلوب بعض التجار رأفة، ولا في جداول بعض السياسيين لا حكمة ولا شفقة ولا رحمة ..فانجاز تأليف الحكومة يحتاج الى معجزة بحسب مصادر متابعة للمنار، والسعاة المحليون والخارجيون قد استسلموا، وكل ما كان يعول عليه من عوامل قد تساهم في تشكيل الحكومة أصبح في خبر كان – تقول المصادر، والمعنيون بالتشكيل كل عند مطالبه.ومطالب الناس لم تحرك ساكنا عند أحد وكذلك وجعهم، فيما تظاهراتهم امام المتاجر للظفر بكيس سكر مدعوم او كيلوغرام من الرز او بعض ليترات الزيت بات مسلسلا بحلقات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي، اما مسلسل قطع الطرقات فما زال مخرجوه يمنون النفس بضرب الناس بعضهم ببعض.طريق اضافية قطعت اليوم نحو غزة البقاعية كرمى لعيون السفيرة الاميركية دوريثي شيا، التي قامت برفقة قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي كينيث ماكنزي بتفقد بئر ارتوازية حفرها الاميركيون عينة عن مساعداتهم، فأي بئر هذه التي يتفقدها جنرال بهذا المستوى؟ وتقطع لاجله الطرقات، وتجند لزيارته الطائرات المروحية؟ ثم ماذا عن البئر الاقتصادية والاجتماعية التي لا قعر لها، والتي رموا فيها كل اللبنانيين عبر حصارهم وعقوباتهم ودولارهم وادواتهم ..السياسة الاميركية التي ترفض الحلول المنصفة لانهاء الازمات، كانت ضمن نقاط البحث بين وفد حزب الله الذي يزور موسكو برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمسؤولين الروس وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف. زيارة شكلت نقلة نوعية في العلاقات بين روسيا وحزب الله بحسب النائب رعد، بحثت في كيفية تثبيت الاستقرار وتعزيز الانجازات التي تحققت بفعل مواجهة الارهاب في سوريا ولبنان، وتناولت ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية وفق الارادة الشعبية..مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"الحركة قائمة، لكن البركة غائبة… أقله حتى الآن.خلاصة واقعية للمشهد على مسار تأليف الحكومة، في وقت ازدحمت في الساعات الأخيرة حركة لقاءات، أبرزها خارجيا بين وزير الخارجية الروسية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وداخليا بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.أضف إلى ذلك، الكلام المباشر، أو حتى التسريبات، عن مبادرات جديدة، او أخرى ستستمر، من دون أن يعني ذلك أن النتائج مضمونة، وأن ما يطرح يلامس المعايير الميثاقية والدستورية التي تشكل ممرا إلزاميا للتشكيل.وفي الموازاة، تبقى رئاسة الجمهورية بثقلها الميثاقي وصلاحياتها الدستورية، إلى جانب وزنها السياسي وتمثيلها الشعبي، محط تطلعات اللبنانيين وملاذهم الأخير… فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن… يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور، كما أنه يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور، على ما تنص المادتان التاسعة والأربعون والخمسون من الدستور اللبناني.أما رئيس الحكومة المكلف، فهو مطالب اليوم أكثر من أي يوم مضى بملاقاة تطلع اللبنانيين إلى بدء الخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن، وهذا ما يتطلب تواصلا ضروريا مع رئيس البلاد، للاتفاق على تشكيل الحكومة، بعيدا من أي محاولة مكررة لاستغلال الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة، وعنوانها سعر صرف الدولار أو غيره، لتحصيل أرباح سياسية تبقى وهمية، طالما الخسارة الوطنية لاحقة بكل الناس.وبهذه الطريقة من دون سواها، تقرن الحركة بالبركة، وتحل نعمة الإنقاذ المأمولة على جميع اللبنانيين.لم يعد السؤال: " إلى أين ؟ " ينفع ، ولا لزوم له... لأننا بكل بساطة " وصلنا " ! وهذه المعلومة لم تعد تحتاج إلى سبق صحافي ولا إلى معلومات خاصة أو حصرية، بل بالإمكان الحصول عليها من امام السوبرماركت، وعلى باب صيدلية، وفي محطة محروقات، وأمام فرن، وحتى في محل الخضار والفواكه.نعم " وصلنا "...وصلنا إلى سوبرماركت توقف عن البيع لأنه لم يعد يعرف كيف يسعر...وصلنا إلى صيدلية تتسلم الدواء (بالقطارة) لأن الوكلاء يسلمونها " علبة علبة ".وصلنا إلى محطة محروقات رفعت خراطيمها ، والمحطة التي مازالت المادة متوافرة لديها, فإنها تعبئ بعشرة الاف ليرة أو بعشرين الفا.حتى مصطلح " الآتي اعظم " لم يعد ينفع ، فالآتي أتى, وانتهى الأمر.هل هي مغالاة في السوداوية ؟ الجواب " لا " إذا أخذنا كل المعطيات بعين الإعتبار:نسحب كلامنا حين لا يعود المواطن يذل في السوبرماركت والصيدلية ومحطة المحروقات والفرن، ولكن ما دام هذا الذل موجودا، فالأمل سراب.الفوضى عارمة، والجميع يتقاذفون كرة المسؤولية ، ولكن هذه الكرة لا تصيب إلا رأس المواطن : وزارة الإقتصاد تقول إنها (عملت اللي عليها ومش حق عليها ). تجار المواد الغذائية يرددون كلام وزارة الإقتصاد ... أصحاب السوبرماركت في خط التجار ... إذا " الحق على مين " ؟ ربما الحق على المواطن لأنه صدق أن هناك دولة تحميه ، ليكتشف أن " لا دولة لمن تنادي... "في ملف كورونا ، سجل اليوم إثنتان واربعون وفاة والفا وخمسمئة وخمس إصابات...في زيارة وفد حزب الله لروسيا, مصادر الحزب في موسكو قالت لل lbci ان لقاء لافروف تناول ثلاثة مفاصل. وهي:-نقاش وصف بالمفيد عن مسألة تأليف الحكومة في لبنان، وقد ابدى الجانب الروسي تفهما لموقف حزب الله الذي يعمل على تسريع التأليف.-دعم روسي لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية سواء في لبنان، او تلك التي تمر عبر لبنان لاستهداف الداخل السوري.كما تم التأكيد على مهمة تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري في أقرب وقت ممكن، تكون قادرة على ضما خروج لبنان من الأزمة النظامية.-النائب محمد رعد دعا روسيا الى توسيع حضورها في القضايا الاقليمية المتعددة، بما ينسجم ومكانتها الدولية.أكمل الدولار خط سيره التصاعدي متخطيا النصف زائدا واحدا على طريق العشرين الفا وبعد أن وضع قيمة الليرة في أسفل سافلين فرض سيطرته على الأسعار ويهدد ما تبقى من مؤسسات تجارية بإنزال أبوابها وإقفالها أمام الزبائن.الانهيار سالك على خطين: اقتصادي وسياسي اقتصاديا تدافع المواطنون إلى شراء المواد الغذائية وتخزينها على سعر صرف متقلب بين لحظة وأخرى وبات مشهد التضارب للحصول على مواد أساسية مدعومة من يوميات الشعب العظيم أما الانهيار السياسي فتوزعت خطوطه بين مبادرات محلية ولقاءات عابرة لحدود حارة حريك بصاروخ رعد خرق جدار الساحة الحمراء بعد أن تبنى حزب الله سياسة الحياد المعطل تجاه تصلب سد شرايين التأليف بمرض الثلث العضال وفي مجريات لقاء وفد حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قال النائب محمد رعد لقد مررنا على الوضع اللبناني وأكدنا معا ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وفق إرادة الشعب اللبنانيمر الوفد مرور الكرام مع لاعب دولي على أزمة لبنانية مستعصية كي لا يظهر بمظهر الداعم لساكن بعبدا في السراء والضراء أما فيما يخص الشأن الإقليمي فلم تكن هناك حاجة الى الترجمة إذ كانت وجهات النظر متقاربة جدا حد الاكتفاء بالإشارات العامة.سلاح الإشارة بين الروس وحزب الله جرى استهدافه على الأرض اللبنانية بمضادات للمبادرات من منصات عون - باسيل.وفي جردة لحراك المقار بحسب ما أقفلت عليه بورصة الأسبوع طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة أولى اصطدمت بالثلث المعطل الذي يتمسك به فريق رئيس الجمهورية لكن بري شغل محركات مبادرة ثانية بلقاء معاونه السياسي علي حسن خليل الرئيس المكلف سعد الحريري وفيها طرح حكومة عشرينية تحل عقدة الوزير الدرزي الثاني وعدم وقوف جنبلاط عقبة أمام التأليف ونصت المبادرة الثانية على ألا يتفرد أي فريق بالثلث المعطل لتكون حصة رئيس الجمهورية خمسة زائد واحد أرمني لكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تمسك بستة وزراء وبأرمني سابع وطرحت المبادرة ايضا فك عقدة الداخلية من خلال لائحة بالأسماء يجري التوافق فيها على اسم مشترك الحريري أبدى مرونة أمام هذا الطرح مشروطة بجواب نهائي يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن الثلث وهو ما لم يحصل . وعادت الأمور إلى نقطة المصادر وثيقة الصلة بالأسباب الكامنة وراء تعثر التأليف وفيها بحسب معلومات الجديد لقاء جبران باسيل والحاج وفيق صفا الذي طرح على رئيس التيار التخلي عن مطلب الثلث المعطل بستة وزراء ووزير أرمني لكن باسيل أسقط الوزيرين الأرمني والوزير الدرزي الثاني من حصة رئيس الجمهورية وفريقه وتمسك بمطلبهوعند هذا الحد توقفت عجلات حزب الله عند منتصف الطريق إلى الرابية ومصادر التيار ابتعدت أكثر في تحليلها من أن حزب الله بات أقرب إلى الرئيس المكلف وأنه متمسك به بشكل أكبر بعد الحديث عن رفض سعودي له تحديدا بعد نشر موقع خليجي مقالا نقلا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفيه ليس أمام سعد الحريري إلا الاعتذار لا نريده رئيسا لأي حكومة ولو لف العالم كله ومعهم إسرائيل. وسرعان ما تبنت المستقبل تغريدة للصحافي المقرب الى لمملكة محمد نمر وصف فيها الموقع بالمغمور وبأن ما نشره يندرج ضمن حملات الافتراء الكاذبة. في السياسة كل ما يجري ضرب في رمال المبادرات وإن كثرت اللقاءات وآخرها ما جرى مساء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط بحضور النائب وائل ابو فاعور واللقاءات من لافروروف وبغدانوف مع رعدوف في الساحة الحمراء الى ساحة بيت الوسط وطلوعا نحو الرابية تدور في حلقة تشكيل لا تزال مفرغة وأصبحت اليوم مفزعة ..وتدور رحاها بين جنرالين : سياسي يطير بنا على بساط الجحيم .. وجنرال أخضر سيجعل منا الشعب اليابس العظيم.قد لا نكون صرنا في جهنم ، لكننا حتما في وضع جهنمي. الدولار لامس بل تخطى الثلاثة عشر الف ليرة . التجار ضائعون ، محال كثيرة منها محال للصيرفة أقفلت ابوابها . البنزين عاد ليخضع للتقنين في محطات كثيرة، فيما الصيدليات تهدد بالتوقف عن العمل. كل هذا ولم نسمع ان مسؤولا واحدا تحرك، او قام بعمل جاد مفيد . رئيس حكومة تصريف الاعمال غائب عن البصر والسمع، الوزراء المعنيون، ولا سيما وزراء الاقتصاد والمال والطاقة، صامتون صمت ابي الهول ، اما قصر بعبدا فلم يفق من قوة الصدمة بعد ولم يعقد اجتماعه التقليدي لمطالبة المسؤولين عن الليرة بالحفاظ على الحد الادنى من سعرها. اذا، من جهة فوضى وبدايات انهيار شامل، ومن جهة ثانية اهمال وتسيب وانعدام مسؤولية. والسلطة التشريعية ليست افضل حالا من التنفيذية . فغدا تجتمع اللجان المشتركة بهدف اقرار سلفة جديدة لشركة كهرباء لبنان لم يتحدد بعد المبلغ الحقيقي لها. فكيف يسمح نواب الامة لانفسهم ان يواصلوا استنزاف موارد الامة؟ الا يدركون اننا دفعنا حتى الان حوالى خمسين مليار دولار على الكهرباء وما زلنا بلا كهرباء؟ الا يعرفون ان الصين امنت الكهرباء على كل اراضيها بمبلغ لا يتجاوز ال 17 مليار دولار فيما نحن دفعنا ثلاثة اضعاف هذا المبلغ ولا نزال اسرى العتمة ؟ صحيا، الامور مكهربة ايضا . فالتلقيح يسير ببطء ، فيما القطاع الخاص محروم حتى الان من المشاركة في العملية . فلماذا التأخير فيما الموجة الثالثة للجائحة تدق الابواب؟ وهل بالبيروقراطية الحكومية البطيئة والبطيئة جدا يمكن مواجهة فيروس قاتل سريع؟ البطء في مواجهة الفيروس يواكبه بطء اقوى في مواجهة الوضع الحكومي. فالمسؤولان عن التشكيل اي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف غير مستعجلين2 ويملكان على ما يبدو ترف الوقت ولا يشعران ان الوضع الاقتصادي - الاجتماعي ضاغط، وان الناس تكاد تنفجر من ثقل الازمة . لذا لا اتصالات حتى هاتفية بينهما . فعلى من يتكلان لتشكيل الحكومة؟ واليست مناكفات المسؤولين وكيديتهم وتصرفاتهم غير المسؤولة هي الطريق السريع لوصولنا الى جهنم؟