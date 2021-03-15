في برج حمود...شاب يقدم على الانتحار (صورة)

توفي الشاب ك.ا.ك بعد أن أقدم على الانتحار داخل منزل ذويه بسبب الوضع المعيشي الصعب بحسب ما أفادت المعلومات الأولية.

وقت حضرت القوى الأمنية إلى المكان للمباشرة بالتحقيقات.