لبنان

في برج حمود...شاب يقدم على الانتحار (صورة)

Lebanon 24
15-03-2021 | 22:12
A-
A+
Doc-P-803397-637514434023126250.jpg
Doc-P-803397-637514434023126250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب ك.ا.ك بعد أن أقدم على الانتحار داخل منزل ذويه بسبب الوضع المعيشي الصعب بحسب ما أفادت المعلومات الأولية.
 
وقت حضرت القوى الأمنية إلى المكان للمباشرة بالتحقيقات.
 
مواضيع ذات صلة
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت وتفاصيل جديدة عن انتحار شابة مصرية من الطابق السادس
lebanon 24
16/03/2021 05:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية.. انتحار مسؤول كبير واستقالة وزير
lebanon 24
16/03/2021 05:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء اليمني: الحوثييون ينفذون هجمات انتحارية لأنهم كسروا في مأرب
lebanon 24
16/03/2021 05:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات قوية لميغان ماركل: رفضوا جعل ابني أميرا بسبب بشرته.. وكنت أنوي الانتحار! (فيديو)
lebanon 24
16/03/2021 05:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24

برج حمود

انتحار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-03-16
04:55 | 2021-03-16
04:54 | 2021-03-16
04:53 | 2021-03-16
04:51 | 2021-03-16
01:43 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website