"وثيقة أمنية" تحذّر: "بين ليلةٍ وضحاها"... هذا ما يتحضّر في الشارع اللبناني

يتم التداول بوثيقة أمنية قيل إنها صادرة عن الأمن العام تحذّر من خطورة الوضع الأمني خلال الأيام المقبلة، وجاء فيها:

"توافرت معلومات أنه بالتزامن مع التدهور الاقتصادي والمالي، تم التداول بمعلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع ومن الممكن أن يتطور إلى حصول عمليات ظهور مسلّح وتوجه لمنازل السياسيين، وأشارت المعلومات أن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي تنفيذاً لأجندات سياسية وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها".