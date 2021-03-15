لبنان

ماكنزي يجدد تأكيد أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره

Lebanon 24
15-03-2021 | 23:19
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أفادت السفارة الأميركية لدى لبنان في بيان أن "الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM)، زار لبنان في 15 آذار 2021، والتقى كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جدد تأكيد أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته"، وشدد على "الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، بخاصة وأن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة".

وأضاف البيان: "رافق الجنرال ماكنزي مسؤولون وضباط من القيادة المركزية الأميركية، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين. تضمنت الزيارة إلى لبنان أيضا اجتماعات في السفارة الأميركية، وزيارات لمحطة ضخ المياه والطاقة الشمسية الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إضافة الى زيارات لفوج الحدود البرية الثالث والعديد من المنشآت العسكرية للاطلاع على عمليات الجيش اللبناني".

وأعلن ماكنزي أن "هذه الزيارة هي مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام"، وأردف "علاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار في المنطقة وقدرتنا على التدرّب معا لتحقيق المنفعة الجماعية".
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