رعد عن زيارة موسكو: شكلت نقلة نوعية في العلاقات مع روسيا

وصف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد زيارة وفد "حزب الله" برئاسته لموسكو، بأنها "شكلت نقلة نوعية في العلاقات بين روسيا وحزب الله".



ويلتقي وفد "حزب الله" في موسكو المسؤولين الروس وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، عارضاً لـ "سبل تثبيت الاستقرار وتعزيز الانجازات التي تحققت بفعل مواجهة الارهاب في سوريا ولبنان، وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية وفق الارادة الشعبية"، على ما أفاد رعد".