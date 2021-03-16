لبنان

حزب طلب زيارة عاصمة كبرى

Lebanon 24
16-03-2021 | 00:04
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فهم أن حزباً بارزاً، هو من طلب زيارة عاصمة دولة كبرى، في إطار استطلاع بعض المواقف عن السياسات الجديدة، وفق أسرار "اللواء".
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