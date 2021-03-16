لبنان

قفزة الدولار وإجراءات السلطة

Lebanon 24
16-03-2021 | 00:13
A-
A+
Doc-P-803414-637514504921079529.jpeg
Doc-P-803414-637514504921079529.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتندّر صرّافون من إجراءات السلطة، بعدما قفز سعر الدولار قفزات خيالية، بعد الملاحقات والتضييقات، وفق أسرار "اللواء".
مواضيع ذات صلة
خبير اقتصادي: اي زيادة للرواتب دون اصلاحات خطيئة بحق لبنان
lebanon 24
16/03/2021 05:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الاقتصاد اللبناني في أزمة بسبب الفساد
lebanon 24
16/03/2021 05:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بين كورونا والازمة الاقتصادية... قطاع السيارات في لبنان يدفع الثمن
lebanon 24
16/03/2021 05:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في الاجتماع الأمني الاقتصادي: ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة مالية وقضائية وأمنية لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين
lebanon 24
16/03/2021 05:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-03-16
04:55 | 2021-03-16
04:54 | 2021-03-16
04:53 | 2021-03-16
04:51 | 2021-03-16
01:43 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website