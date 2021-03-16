لبنان

علوش لـ"الأنباء": الطمع بالسلطة أعمى بصيرتهم

Lebanon 24
16-03-2021 | 00:22
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رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" د. مصطفى علوش، في تصريح لـ "الأنباء" أن "احتمال الانفجار الشعبي والدخول في الفوضى، هو الأقرب الى الواقع والأكثر ترجيحا، وذلك لاعتباره أن التسوية سواء كانت صناعة لبنانية أو بمساعدة دولية، أصبحت وراءنا، نتيجة تمسك العهد بتحفيز دور الصهر في صناعة القرار التنفيذي"، مشيرا بالتالي الى ان الانفجار الشعبي ان حصل، وان لم نقل انه مرتقب وبات قاب قوسين من النفاذ إلى الواقع، لن يقف عند حدود سواد الفوضى في الشارع، بل سيقرع بيد الجوع والعوز، باب المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، ما يعني دخول البلاد في المجهول، حيث الموعد الحتمي مع جهنم".

ولفت الى أن "اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005، شكل المدخل الرئيسي لانسحاب الجيش السوري من لبنان، وأدى الى تغيير جذري بقواعد الاشتباك بين اللبنانيين، لكنه حتما لم ينته الى فوضى بمثل ما هو مرتقب اليوم".
واعتبر انه "اذا كان الهدف من تعميم الفوضى، هو نسف اتفاق الطائف، أو اقله فرض تعديلات جذرية عليه، على الساعين لهذا المأرب، ان يقتنعوا بأن تعديل وثيقة الوفاق الوطني أو تغييرها، لن يأتي لمصلحة المسيحيين، خصوصا ان البعض لن يتردد لا بطرح نظام المداورة في رئاسة الجمهورية، ولا بالمثالثة في الحكم، للأسف الطمع بالسلطة أعمى بصيرتهم عن رؤية الحقيقة".
المصدر: الانباء الكويتية
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