المخاوف على الوضع الأمني تكبُر

كشفت المعلومات التي توافرت لـ"السياسة" الكويتية من مصادر موثوقة، أن "رسائل ديبلوماسية أبلغت إلى المسؤولين اللبنانيين، بضرورة العمل فوراً على تأليف الحكومة؛ لأن المخاوف على الوضع الأمني تكبر، ولا بد من تدارك الأمر، قبل انزلاق المشهد الداخلي إلى ما لا تحمد عقباه، في ظل الخشية من زعزعة الاستقرار الأمني، على خلفية التوتر الاجتماعي والحياتي السائد".وأشارت المعلومات إلى أن "الرسائل الديبلوماسية حذرت المسؤولين اللبنانيين، من وجود إشارات لا تحمل على التفاؤل من مغبة عودة الفوضى إلى لبنان، إذا لم يبادر مسؤولوه إلى الإسراع في تحصين الوضع الداخلي، من خلال تشكيل حكومة موثوقة مستقلة قادرة على كسب ثقة المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن "الوضع الإقليمي غير مريح مع تزايد التهديدات الإسرائيلية لإيران، والتي قد تقود في حال تصاعد التوتر إلى القيام بعمل عسكري ضد المنشآت الإيرانية النووية، ما يوجب على لبنان اتخاذ كل الإجراءات لتحصين نفسه من الأسوأ".