لبنان

تواجد أمني روسي في شوارع لبنان

Lebanon 24
16-03-2021 | 00:48
A-
A+
Doc-P-803422-637514526968478747.jpg
Doc-P-803422-637514526968478747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت معلومات "السياسة" الكويتية إلى أن "وفد "حزب الله" سمع كلاماً روسياً بضرورة التدخل لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، لتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يجهد لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزيية، باعتبار أن موسكو تتفهم وجهة نظر الرئيس الحريري، لناحية عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل".
وأفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة على ما جرى خلال الاجتماع أن "الجانب الروسي أكد على ضرورة تثبيت الإستقرار وتعزيز الإنجازات الأمنية على نفس السياق والنموذج السوري، بما يعني تواجد أمني روسي في شوارع لبنان، مثل ما هو جاري حاليا في سوريا".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-03-16
05:45 | 2021-03-16
08:45 | 2021-03-16
08:30 | 2021-03-16
08:30 | 2021-03-16
08:15 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website