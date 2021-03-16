أشارت معلومات "السياسة" الكويتية إلى أن "وفد "حزب الله" سمع كلاماً روسياً بضرورة التدخل لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، لتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يجهد لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزيية، باعتبار أن موسكو تتفهم وجهة نظر الرئيس الحريري، لناحية عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل".وأفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة على ما جرى خلال الاجتماع أن "الجانب الروسي أكد على ضرورة تثبيت الإستقرار وتعزيز الإنجازات الأمنية على نفس السياق والنموذج السوري، بما يعني تواجد أمني روسي في شوارع لبنان، مثل ما هو جاري حاليا في سوريا".