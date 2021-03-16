الدولار والشارع وجهاً لوجه.. التحضير لتصعيد كبير في الشارع

الدولار يرتفع بصورة هستيرية ضمن خطة، موضوعة، سلفاً، فلا سقف له: 10- 15 - 20 - 25 ألف ليرة لبنانية، وهكذا دواليك.الشارع، يتفلّت، قطع طرقات في العاصمة، إشعال الاطارات قرب مصرف لبنان، والمصارف، وسط معلومات أمنية، عن اتجاه لدى مجموعات المحتجين، التي شكلت مجموعات "نووية".. صغيرة، للانقضاض على أهداف تتعلق بالسياسيين والنواب، والمصارف إلخ، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".وتحدثت برقية أمنية أنه "بالتزامن مع التدهور الاقتصادي، يجري التحضير لتصعيد كبير في الشارع، يمكن أن يخرج إلى اشتباكات مسلحة في بعض الشوارع، وعمليات نهب وسرقة، وتصفية حسابات، لحسابات سياسية وأجندات".