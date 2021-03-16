لبنان

تحرّك برّي يُقابله الفتور في بعبدا

Lebanon 24
16-03-2021 | 01:13
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أشارت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة عبر "اللواء" الى ان "الامور معقّدة وان التحرك الذي يقوم به الرئيس نبيه بري لاخراج عملية التشكيل من دائرة التعطيل يواجه بفتور من الرئاسة الاولى وعدم تجاوب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يعتبر ان بري يميل بتحركه لمصلحة الرئيس الحريري، ما يجعل مسار تشكيل الحكومة معلقا بالوقت الحاضر بانتظار تبيان كيفية اتجاه الامور بعد عودة وفد حزب الله من زيارته الى موسكو والإطلاع منه على مضمون زيارته وكيفية تعاطيه مع مسار تشكيل الحكومة العتيدة".
المصدر: اللواء
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