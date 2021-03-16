لبنان

جهود روسية لتطبيع الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

Lebanon 24
16-03-2021 | 01:43
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تعتقد أوساط سياسية عبر صحيفة "العرب" أن "زيارة وفد "حزب الله" إلى روسيا قد تكون لتهدئة التوترات بين لبنان وإسرائيل، التي أجرت مؤخرا مناورتين عسكريتين في المنطقة الحدودية في محاكاة لقتال مع الحزب المدعوم إيرانيا".
المصدر: العرب اللندنية
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اسرائيل

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