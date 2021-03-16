جبهة معارضة

يسعى وزير سابق ونائب حالي إلى تكوين جبهة سياسية معارضة ويتصل ببعض رموز المعارضة لهذه الغاية، ويشار إلى أنّه محسوب تاريخياً على مرجعية حكومية وتيار بارز.