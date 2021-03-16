لبنان

جبهة معارضة

Lebanon 24
16-03-2021 | 04:51
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يسعى وزير سابق ونائب حالي إلى تكوين جبهة سياسية معارضة ويتصل ببعض رموز المعارضة لهذه الغاية، ويشار إلى أنّه محسوب تاريخياً على مرجعية حكومية وتيار بارز.
 
المصدر: النهار
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