لبنان

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Lebanon 24
16-03-2021 | 04:53
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عُلم أنّ تعميماً سرى على نواب ومسؤولين في حزب مسيحي بارز، يقضي بعدم الرد على كلام زعيم سياسي وضرورة الحفاظ على العلاقة معه.
 
المصدر: النهار
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