لبنان

صراعات مالية

Lebanon 24
16-03-2021 | 04:54
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بعدما فازت شركة "زد آر- رحمه" بمناقصة الفيول لكهرباء لبنان بناء لرأي هيئة الاستشارات بأن لا مانع من الامر اذ لا حكم عليها يجري الحديث عن ضغوط تمارس لتغيير الاستشارة لمنع الشركة من المشاركة في اي مناقصة مستقبلية.
 
المصدر: النهار
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استشارة

مناقصة

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