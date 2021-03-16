صراعات مالية

بعدما فازت شركة "زد آر- رحمه" بمناقصة الفيول لكهرباء لبنان بناء لرأي هيئة الاستشارات بأن لا مانع من الامر اذ لا حكم عليها يجري الحديث عن ضغوط تمارس لتغيير الاستشارة لمنع الشركة من المشاركة في اي مناقصة مستقبلية.