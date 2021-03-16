المونة على الشارع

استفسر مرجع حزبي من نائب سابق عما إذا كان لديه مونة على العناصر التي تقوم بحرق الإطارات وقطع طريق الساحل في بلدة الجية ومفرق برجا وكان جواب الأخير أن مخابرات الجيش في المنطقة "لديهم مونة أكثر منا."