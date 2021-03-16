لبنان

لا تعامل مع القطاع العام

Lebanon 24
16-03-2021 | 05:00
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باتت المؤسسات الخاصة تُحجم عن التعامل مع القطاع العام لعدم امكانية تنظيم فواتير بحسب سعر السوق السوداء لبعض السلع.
المصدر: نداء الوطن
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