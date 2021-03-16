لبنان

أحكام النفقة... والدولار

Lebanon 24
16-03-2021 | 05:05
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تواجه الأحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة بقضايا الأحوال الشخصية، صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة بسبب فقدان بعض الأزواج مصادر دخلهم، وبسبب الاختلاف في تحديد قيمة النفقة تحت وطأة انهيار الليرة.
المصدر: نداء الوطن
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