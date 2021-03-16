اتصالات الساعات الاخيرة لتفعيل مبادرة بري ام ايجاد مخرج للحريري؟

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": نقلت مصادر مطلعة على اجواء عين التينة عن قرب ان بري لا يزال مصراً على استكمال مسعاه ومعاودة تنشيط مبادرته القائمة على حكومة من 18 وزيراً من دون ثلث معطل، واقتراح اسماء محايدة لحقيبتي الداخلية والعدل. وقالت المصادر ان رئيس المجلس يحاول استجماع كل اوراق الخطوة اللاحقة وذلك من خلال التواصل مع الطرفين المعنيين من جهة الرئيس المكلف ومن جهة رئيس الجمهورية، وتسجل في هذا الاطار مجموعة اتصالات ولقاءات غير معلنة تخدم هذا الهدف، وقد شعر بوجود مؤشرات ايجابية عند كلا الطرفين لكنه يفضل استكمال اعداد الملف قبل اي خطوة تنفيذية اخرى.في المقابل نقلت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا ان رئيس الجمهورية في صدد السير بخطوات الى الامام في سبيل ايجاد حل للمأزق الحكومي من خلال فتح خطوط حوار بين بعبدا والقوى السياسية المعنية بالشأن الحكومي.خلاصة حراك الامس تفيد بأن اتصالات مكثفة ستحملها الساعات المقبلة عنوانها الاساسي البناء على مبادرة بري او البحث في مخرج للرئيس المكلف، بعد ان صار الجميع متفقاً على ان المرواحة الحالية لا يمكنها ان تستمر وان على كل الاطراف المعنية بالحكومة ان تلتقي على مخرج، بانتظار جلاء الصورة الاقليمية والدولية وما سيحمله موفد "حزب الله" من زيارته الى موسكو".