لبنان

المحامون عاتبون على نقابتهم وخلف عاتب لعدم مراجعته

Lebanon 24
16-03-2021 | 06:24
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كتبت لينا فخر الدين في "الاخبار": "يوماً بعد آخر، تكبر نقمة كثير من المحامين على أداء نقابتهم. تطول لائحة الملاحظات على مجلس النقابة المتّهم بإدارة الظهر لأوجاعهم في ظلّ انهيار اقتصادي تامّ. ويأخذ عدد من المحامين على النقيب ملحم خلف أنه «بعيد عن هموم أبناء المهنة».

يعتب خلف على من ينتقد أداء النقابة من دون مراجعته، «مع العلم بأن بابي وقلبي وعقلي مفتوح لأيّ زميل، وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة»، مشدداً على أن «من واجب المحامين إبلاغه فوراً عن أي إهانة يتعرّضون لها حتّى تستطيع النقابة التحرّك»
مصادر قريبة من مجلس النقابة تلفت الى أن بعض الانتقادات تُستخدم اليوم لإطلاق النّار على خلف، وخصوصاً من المحامين الحزبيين، عشية التحضيرات للانتخابات المقبلة في أيّار المقبل (قبل بدء العطلة القضائيّة) لانتخاب نقيب جديد في تشرين الثاني المقبل، إضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الذين انتهت ولايتهم منذ أشهر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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