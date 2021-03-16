بري: "الدولار الطالبي" بلا شوائب.. وعلى المصارف التنفيذ

كتبت فاتن الحاج في "الاخبار": جمعية الأهالي التي كانت ضغطت في الشارع في الأسابيع الماضية لتنفيذ قانون" الدولار الطالبي" ، حملت أمس هواجسها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رمى كرة عدم تنفيذ "الدولار الطالبي" في ملعب المصارف. وأكد أن نص القانون واضح وملزم لها بوجوب التطبيق، وتهرّبها يعرّضها للملاحقة القانونية والقضائية، نافياً ما يشاع عن سحب القانون أو تعديله. وبحسب عضو جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سامي حمية، طلب بري التشدد في تنفيذ القانون ووضع محاميه في تصرف القضية لمساعدة الأهالي في رفع دعاوى، بعدما نفى أن يكون لحاكم مصرف لبنان صلاحية قانونية بالضغط على جمعية المصارف في هذا الاتجاه.

وحذّر حمية المصارف من التلكؤ في تنفيذ القانون، لافتاً إلى «أننا سنجتمع مع المحامين للاتفاق على الآلية لرفع الدعاوى ضد المصارف، خصوصاً أن الأخيرة تطلب مستندات غير موجودة في مضمون القانون، كاشتراط أن يكون ولي الأمر قد حوّل إلى أبنائه مبالغ عبر البنك في العام 2019، علماً بأن الأهالي جلّهم من الموظفين الذين كانوا يحوّلون أموالهم عبر OMT لعدم امتلاكهم حسابات مصرفية».