موسكو تنقل تحذيرا إسرائيليا لحزب الله: لن نسمح بتجربة اليمن في لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية غربيّة لصحيفة "العرب" أن السلطات الروسية أبلغت وفد حزب الله الذي بدأ أمس الاثنين زيارة إلى موسكو رسالة إسرائيلية مفادها أنها غير مستعدّة لتحمّل أيّ تصعيد يقوم به الحزب انطلاقا من جنوب لبنان.

وقالت المصادر ذاتها إنّ زيارة وفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد، والتي ستستمر ثلاثة أيام، كانت مقررة منذ أسابيع عدة، وذلك بعدما طلبت إسرائيل من موسكو توجيه رسالة إلى حزب الله الذي عزّز مواقعه العسكريّة في جنوب لبنان في الأسابيع الاخيرة على الرغم من انتشار قوة دولية تابعة للأمم المتحدة فيه.

وأكّد وجود رسالة التحذير الإسرائيلية إلى حزب الله الكلام الصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الذي اختار وجود وفد الحزب في موسكو ليقول "نحن مستعدون لكل السيناريوهات على الجبهة الشمالية وننصح للبنان بعدم اختبارنا".

وفسرت المصادر الدبلوماسية الغربيّة كلام غانتس بأنّ إسرائيل لم تعد تميّز بين حزب الله ولبنان وأنّها لن تسمح بتكرار السيناريو اليمني انطلاقا من جنوب لبنان.

وقالت إن إسرائيل أرادت التأكيد لحزب الله أنّ إطلاق أي صاروخ من جنوب لبنان أو من أراض لبنانية في اتجاه إسرائيل، كما يفعل الحوثيون مع المملكة العربيّة السعودية، سيؤدي الى تدمير كبير يلحق بلبنان كلّه.