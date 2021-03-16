لبنان

قطع طرقات في عدة مناطق.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
16-03-2021 | 07:05
A-
A+
Doc-P-803476-637514752990462388.jpg
Doc-P-803476-637514752990462388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل المحتجون قطع الطرقات.
وفي هذا السياق، أوضحت "التحكم المروري" أنّ الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا:
 - المحمرة العبدة
الطرقات المقطوعة ضمن سرية صيدا: - تقاطع إيليا
الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: - سعدنايل – كسارة
الطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا: - العيرونية - نزلة وادي الريحان
الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس: - البداوي / الاكومي
 
وقبل قليل، تم قطع السير على طريق عام عمار البيكات حلبا. 
في المقابل، أوضحت "التحكم المروري" أنّ اوتوستراد صور صيدا بيروت بالاتجاهين وجميع الطرقات ضمن سرية جونية والجديدة سالكة وفي بيروت سالكة. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-03-16
05:45 | 2021-03-16
09:00 | 2021-03-16
08:45 | 2021-03-16
08:30 | 2021-03-16
08:30 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website