قطع طرقات في عدة مناطق.. وهذه التفاصيل

يواصل المحتجون قطع الطرقات.
وفي هذا السياق، أوضحت "التحكم المروري" أنّ الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا:
- المحمرة العبدة
الطرقات المقطوعة ضمن سرية صيدا: - تقاطع إيليا
الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: - سعدنايل – كسارة
الطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا: - العيرونية - نزلة وادي الريحان
الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس: - البداوي / الاكومي
وقبل قليل، تم قطع السير على طريق عام عمار البيكات حلبا.
في المقابل، أوضحت "التحكم المروري" أنّ اوتوستراد صور صيدا بيروت بالاتجاهين وجميع الطرقات ضمن سرية جونية والجديدة سالكة وفي بيروت سالكة.