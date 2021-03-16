قطع طرقات في عدة مناطق.. وهذه التفاصيل

يواصل المحتجون قطع الطرقات.



- المحمرة العبدة

الطرقات المقطوعة ضمن سرية صيدا: - تقاطع إيليا

الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: - سعدنايل – كسارة

الطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا: - العيرونية - نزلة وادي الريحان

الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس: - البداوي / الاكومي وفي هذا السياق، أوضحت "التحكم المروري" أنّ الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا:- المحمرة العبدةالطرقات المقطوعة ضمن سرية صيدا: - تقاطع إيلياالطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: - سعدنايل – كسارةالطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا: - العيرونية - نزلة وادي الريحانالطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس: - البداوي / الاكومي

وقبل قليل، تم قطع السير على طريق عام عمار البيكات حلبا.

في المقابل، أوضحت "التحكم المروري" أنّ اوتوستراد صور صيدا بيروت بالاتجاهين وجميع الطرقات ضمن سرية جونية والجديدة سالكة وفي بيروت سالكة.