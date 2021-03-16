سلب مواطن فجرا في طرابلس

تعرض المواطن "م.م." فجر اليوم الثلاثاء لعملية سلب على مستديرة الملعب البلدي في طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وفي التفاصيل ان الاخير تم توقيفه من قبل مجهولين حيث قاموا بسلب دراجته النارية التي يقودها وهاتفه ومحفظته وفروا الى جهة مجهولة.وتتكرر هذه العمليات بشكل يومي ومكثف في طرابلس خاصة، من دون اي تحرك لتوقيف الفاعلين، او تسيير دوريات ليلية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.