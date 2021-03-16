حادثة خطف الطفلين.. بلدية وادي النحلة تصدر بيانها

صدر عن بلدية وادي النحلة البيان التالي:"بتاريخ 15/3/2021 وبتمام الساعة 7 مساء اجتمع مجلس بلدية وادي النحلة في مركز البلدية بحضور كامل الأعضاء وبشكل طارئ على أثر حادثة خطف الطفلين والملابسات التي أحاطت تلك القضية كما وتوقف المجلس عند التعاون الكبير بين الأهالي والأجهزة الأمنية كافة شاكرآ لجميع الأهالي هذه اللهفة في المساعدة والتي هي بصفة غير غريبة عن مجتمعنا كما وأدان المجلس عمليات السرقة التي حصلت في الآونة الأخيرةوقد اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع :1_ التدقيق الفوري لجميع البيانات الخاصة بكافة المستأجرين في منطقة وادي النحلة والمنكوبين وذلك عبر الزامية تعبئة استمارات تتضمن المعلومات اللازمة عن المؤجر والمستأجر2_ التشدد بالطلب من أهالي المنطقة عدم جلب اي مستأجر مهما كانت جنسيته قبل تقديم المعلومات للبلدية3_ أي تغيير في بيانات المستأجر تجبر المؤجر إفادة البلدية بذلك4_ تهيب البلدية بالأجهزة الأمنية كافة والمشكورة دائمآ الإسراع في كشف كل ملابسات قضية الخطف5_ تدعو البلدية الأهالي الى عدم الإنجرار وراء الشائعات والأضاليل وعدم رمي التهم جزافآ6_ تطلب البلدية الأهالي عدم التعرض لأي نازح سوري لا في الشخصي ولا عبر وسائل التواصل الإجتماعي7_ كما ويشكر المجلس الأهل في مخيم البداوي واللجنة الأمنية الفلسطينية على جهودهم ووقوفهم معنا في هذه القضية8_ ختامآ يبقى المجلس البلدي في حالة إنعقاد دائم ويدعو كافة الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني الى تسيير دوريات دائمة ومكثفة في القطاع الإداري لبلدية وادي النحلة".