اشكال على خلفية قطع الطريق في باب الرمل - طرابلس

وقع اشكال فردي مساء أمس الإثنين في منطقة باب الرمل في طرابلس بين ابناء المنطقة على خلفية اعتراض "خ.ح." على قطع الطريق الذي حصل امام محله، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وقد تطور الاشكال الى تلاسن ثم اطلاق رصاص من دون وقوع اصابات. ولاحقاً تم رمي عبوة حارقة امام المحل عند نقطة قطع الطريق تبعها اطلاق رصاص.