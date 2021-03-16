لبنان

قطيعة مستحكمة بين مجلس القضاء الأعلى و"النادي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-03-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-803496-637514786022133471.jpg
Doc-P-803496-637514786022133471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في قراءة متأنية "بين سطور" بيان نادي قضاة لبنان الذي تداولت به وسائل الإعلام بعنوان "أعطني قضاء ...أعطكَ دولة"، تبدو القطيعة مستحكمة وحتى إنغماسية بين مجلس القضاء الأعلى والنادي، أقله منذ العاشر من آب الماضي، أي بعد ستة أيام على جريمة إنفجار مرفأ بيروت.

 

في ذاك التاريخ، وقفت رئيسة النادي القاضية أماني سلامة أمام وسائل الإعلام المتجمهرة أمام قصر عدل بيروت، متجاوزة مع عدد من زملائها القضاة مبدأ التحفظ، ومخاطبة أعلى هيئة قضائية بعبارات من عيار "لاء ...منو ماشي الحال"، و "ماذا يفعل القضاء ولماذا هو موجود؟"، داعية الى "قلب الطاولة" وإلّا "سنشهد على جريمة إبادة شعب معنوياً ومالياً وجسدياً".

 

صرخة سلامة لم تمر "عا سلامة"، فها هو مجلس القضاء الأعلى يرفض، للمرة الثالثة، فتح الباب الموصد بوجه النادي وقضاته... و"ثباتُ الثالثة تجسيد لثبات عقل إدارة قضائية على عدم الإستعداد لسماع الرأي المخالف" على ما ورد في البيان...والسلام.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2021-03-16
12:17 | 2021-03-16
12:15 | 2021-03-16
12:10 | 2021-03-16
12:00 | 2021-03-16
12:00 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website