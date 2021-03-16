لبنان

مقرّب من الحريري يختصر الوضع بكلمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2021 | 08:45
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اختصر أحد المقربين من الرئيس المكلف الوضع الحكمي بكلمة واحدة "مسكرة" ، قبل ان يضيف "الجماعة بدن الثلث المعطل وهيدا مش وارد عند الرئيس الحريري".

 

ويستطرد قائلا "الرئيس الحريري ثابت على موقفه، وهو قد أبلغه للجميع، حكومة من 18 وزيرا لا ثلث معطل فيها، فمعظم ‏القوى تتفق على أن لا يكون هناك ثلثاً معطلاً لأي طرف".

 

وشدد على "ان التنسيق متواصل بين الحريري والرئيس نبيه بري، وستكون هناك في ‏الأيام المقبلة زيارة  للرئيس المكلف إلى عين التينة".

 

في المقابل، تؤكد اوساط بري" ان مبادرته لا تزال نفسها ولم تطرأ عليها تعديلات لناحية البحث عن اختصاصيين غير ‏حزبيين مع عدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق".

المصدر: لبنان 24

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