لبنان

جنبلاط زار الحريري لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2021 | 09:45
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قال مصدر بارز في الحزب التقدمي الاشتراكي ان وليد جنبلاط زار الحريري ليل امس بهدف محدد وهو البحث مع الحريري في ما ينوي فعله وللتأكيد على استمرار التنسيق الثلاثي بين بري والحريري وجنبلاط.

 

أضاف "ان النائب ابو فاعور كان زار الحريري قبل جولته الاخيرة، موفدا من جنبلاط ، للاطلاع منه على ما ينوي القيام ونقل رسالة من جنبلاط مفادها" نحنا معك بس مش عالعمياني".

 

وقال "مع عودة الحريري قرر جنبلاط ان يبادر الى الزيارة "لترطيب الاجواء بعد عتب الحريري عليه لموافقته على طرح توسيع الحكومة الى 20 أو 22 وزيراً".

 

وبعد الزيارة قال جنبلاط في لقاء صحافي "الحريري متمسك بحكومة من 18 وزيراً ولا يمكن الحديث عن صيغة أخرى، وجميعنا متفقون على هذا المبدأ. لذلك لا يمكن الحديث عن توسيع حجم الحكومة".

المصدر: لبنان 24

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