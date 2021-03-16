لبنان

سفير غربي يحذر المسؤولين: ستصبحون وحدكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2021 | 10:05
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رسم سفير غربي صورة قاتمة للوضع في لبنان في الفترة المقبلة، محذرا في لقاء مع عدد من الشخصيات "من ان المجتمع الدولي سينكفىء جدياً عن التعاطي بالملف اللبناني، وسيكون اللبنانيون اولى ضحايا هذا التخلي بسبب اداء الطبقة السياسية".

 

وقال "كانت المبادرة الفرنسية فرصة للانقاذ، لكنها ضاعت بسبب مكابرة المسؤولين اللبنانيين ومضيهم في سياسة انكار الواقع المؤلم الذي حل بوطنهم".

 

وتابع "مسؤولية الحل تقع بالدرجة الاولى على اللبنانيين، والمجتمع الدولي على استعداد للدعم شرط ان يبادر اللبنانيون بأنفسهم ، ومع الاسف ليس في لبنان من يتلقف المطالبات المتكررة من المجتمع الدولي بالذهاب الى اصلاحات فورية تضع المعضلة اللبنانية على سكة الحل والخروج من الازمة التي صارت بالفعل تهدد وجود لبنان".

 

المصدر: لبنان 24

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