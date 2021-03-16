روسيا تطلب من حزب الله تجميد نشاطاته العسكرية بسوريا؟!

كتب منير الربيع فب "المدن": زيارة وفد من حزب الله إلى موسكو نادرة ومفصلية. معظم أعضاء الوفد من رعيل حزب الله القديم المؤسس. وهذا ما يضفي على الزيارة طابعاً استثنائياً، وقد يشدد على هدفها التنسيقي البعيد المدى.لم تتعمق المحادثات في موسكو في تفاصيل المعضلة اللبنانية الداخلية. وجرى التركيز على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، والإسراع ما أمكن في تشكيل الحكومة. وليس من مبادرة روسية في لبنان.المعضلة السورية هي لب الزيارة. فموسكو تريد تهدئة الوضع في سوريا، تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات فيها. ولذلك لا بد من التشاور مع الحزب. وموسكو لديها مبادرة أخرى تجاه الكرد في سوريا أيضاً، لإيجاد تقارب بين القوات الكردية والنظام السوري. وجرى البحث مع حزب الله في هذا الأمر، إضافة إلى الواقع العسكري على الحدود السورية - العراقية.وتفيد مصادر متابعة أن حزب الله كان لديه عتب على موسكو، لأنها تتخذ قرارات في سوريا من دون تشاورها معه، علماً أنه لاعب أساسي فيها. واستشعر الحزب إياه أن هناك محاولات لإقصائه. لذا أتت دعوته لزيارة موسكو لاسترضائه وإشراكه في المشاورات.البحث تركز على عملية إعادة تموضع عسكري لقوات حزب الله في سوريا، ووقف أنشطته العسكرية وغير العسكرية، والتي قد تستفز الدول العربية والغربية، وقد تستدعي ردوداً إسرائيلية. ولا تؤكد المعلومات ما إذا كان قد جرى التطرق إلى ما تعمل عليه موسكو منذ فترة: مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والنظام السوري، أو البحث عن مزيد من صفقات التبادل، وخصوصاً بقايا جثة إيلي كوهين، أو فتح ملف رون آراد.وقد تكون روسيا تسعى لطرح صيغة حلّ سياسي في سوريا على قاعدة تشاركية: بقاء الأسد وحكومة تضم تنويعات من المعارضة السورية، في مرحلة ما بعد الانتخابات. لكن هذه الفكرة غير ناضجة بعد. وقد رُفضت عربياً ورفضها الأوروبيون والأميركيون