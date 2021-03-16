اصطدام سيارة بالفاصل الإسمنتي على طريق المعرض - طرابلس (صور)

اصطدمت سيارة بالفاصل الإسمنتي وبشجرة نخيل على طريق المعرض - طرابلس مقابل مسجد "الغندور"، من دون سقوط إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفاد مراسلة "لبنان 24".