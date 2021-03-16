لبنان

اصطدام سيارة بالفاصل الإسمنتي على طريق المعرض - طرابلس (صور)

Lebanon 24
16-03-2021 | 09:19
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اصطدمت سيارة بالفاصل الإسمنتي وبشجرة نخيل على طريق المعرض - طرابلس مقابل مسجد "الغندور"، من دون سقوط إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفاد مراسلة "لبنان 24". 
 
 
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