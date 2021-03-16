لبنان

الموجة الثالثة بدأت في لبنان.. أبيض مُتخوّف وهذا ما قاله

Lebanon 24
16-03-2021 | 09:34
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أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض ان أرقام الإصابات بفيروس كورونا الى تصاعد، مشيرا، في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن المقلق هو أن أعداد المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات تتزايد.

وأعلن أبيض أن الموجة الثالثة بدأت في لبنان نظراً للاصابات التي تُسجل، معتبراً أن تخفيف إجراءات الاقفال العام سيؤدي حتماً الى ارتفاع أعداد المرضى.

وعن رفع التسعيرة في المستشفيات الخاصة، شدد أبيض على أن كل المستشفيات الخاصة والحكومية تواجه مشكلة في ما خص التعرفة، فأسعار الكثير من متطلبات المستشفيات ارتفعت، بينها أسعار الفيول وتصليح الماكينات حتى أن مورّدي المستلزمات الطبية والأدوية أصبحوا يطلبون الدفع "كاش" أو دفع جزء من الاموال بالدولار، ما يشكّل ضغطاً على المستشفيات في ظل عدم تغيّر التعرفات.

أبيض أمل في عدم الوصول الى اقفال المستشفيات أبوابها، متخوّفاً من الوصول الى مرحلة تقصّر فيها المستشفيات مع المرضى بسبب عدم القدرة على شراء المستلزمات اللازمة.
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