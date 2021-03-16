تفجير قذائف قبالة الروشة.. الجيش يطلب من المواطنين عدم الإقتراب

أعلنت قيادة الجيش عبر موقعها على "تويتر" أنه "سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر قبالة مطعم دبيبو-الروشة، بدءا من الساعة 11 صباحا".ودعت "المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين اعلاه".