لبنان

محطات الوقود في طرابلس وضواحيها رفعت خراطيمها

Lebanon 24
16-03-2021 | 09:53
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لم تفتح معظم محطات الوقود في طرابلس وضواحيها أبوابها اليوم، حيث رفعت خراطيم الوقود وأغلقت مداخلها، وذلك بسبب عدم توافر مادة الوقود في المحطات وعدم تسليمه، وفقاً لما أفاد به أصحاب المحطات.
 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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