لبنان

مدفعية العدو تقصف الأحراج الداخلية لمزارع شبعا.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
16-03-2021 | 09:54
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تقصف مدفعية العدو الإسرائيلي الأحراج الداخلية لمزارع شبعا المحتلة، بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم.

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مزارع

شبعا

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