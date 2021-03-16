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لبنان
توقيف عدد من مروجي المخدرات وضبط كمية منها
Lebanon 24
16-03-2021
|
10:13
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
نتيجة توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص بعمليات ترويج وتعاطي مواد مخدّرة، ضمن مناطق جنوبية، كثّفت عناصر هذه المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها، فتمكنت، بتواريخ مختلفة، من توقيف /6/ أشخاص، وضبطت بحوزتهم كميات من المخدّرات، وهم كل من:
- م. ح. (مواليد عام 2002، مصري الجنسية)، أوقف في محلّة الشاكرية – سوق صيدا التجاري، وضُبِط بحوزته كميّة /20/ غ. من الهيرويين ومادة الـ"GHOST" المخدِّرة، مقسّمة داخل /14/ ظرفاً.
- ع. أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)، وزوجته: ز. ط. (مواليد عام 1997، لبنانية)، أوقفا على متن سيّارة مستأجرة من نوع "هيونداي"، على طريق عام حاصبيا – مرج الزهور، أثناء عودتهما من منطقة البقاع، وجرى ضبط كمية من الكوكايين مخبّأة -بطريقة متّقنة- في سقف السيّارة.
- إ. س. (مواليد عام 1991، لبناني)، تمّ توقيفه في صيدا القديمة، كونه مطلوب للقضاء بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات.
- م. ص. (مواليد عام 1999، فلسطيني)، أوقف عند مدخل مخيّم عين الحلوة – صيدا، بالجرم المشهود، أثناء بيع كمية من المخدّرات للمدعو: - م. ز. (مواليد عام 1990، فلسطيني)، الذي أوقف أيضاً وضُبِطت المواد المخدّرة.
أودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – صيدا، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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