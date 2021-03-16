لبنان

اللجان النيابية المشتركة تناقش اقتراح قانون إعطاء سلفة مالية للكهرباء

Lebanon 24
16-03-2021 | 10:43
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اللجان النيابية المشتركة منعقدة بمشاركة وزيري المالية والطاقة لمناقشة اقتراح قانون تقدم به نواب "التيار الوطني الحر" يرمي إلى إعطاء سلفة مالية للكهرباء بقيمة 1500 مليار ليرة.
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لبنان

مكهرباء

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