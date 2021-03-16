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لبنان
مشهد مستفز أمام قصر العدل في بعبدا.. أين التباعد الإجتماعي؟ (صورة)
Lebanon 24
16-03-2021
|
10:58
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انتشرت صورة لطوابير المواطنين الذين ينتظرون دورهم أمام قصر العدل في بعبدا من دون مراعاة التباعد الاجتماعي في ظلّ إنتشار "كورونا".
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قصر العدب بعبدا
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