لبنان

الاقتصاد وأمن الدولة بجولة على مؤسسات بيع مواد غذائية ومحطات وقود (صور)

Lebanon 24
16-03-2021 | 11:18
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قام مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من أمن الدولة بجولة تفتيش ومراقبة على العديد من السوبر ماركت ومحطات الوقود في طرابلس.

وتأتي هذه الجولة للتأكد من عدم تخطي نسب الأرباح وإعلان الأسعار على البضائع، والتقيد بالأسعار الرسمية المعلنة للمحروقات.
 
 
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