لبنان

الجيش يعيد فتح أوتوستراد دير عمار عند محطة اكومي

Lebanon 24
16-03-2021 | 11:22
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أعاد الجيش اللبناني فتح اوتوستراد دير عمار عند محطة اكومي، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة.
وكان اوتوستراد البداوي وبعض الطرق الداخلية في البداوي قد تم قطعها فجر اليوم احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
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الجيش

البداوي

الدولار

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