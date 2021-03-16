أهالي مخيم البداوي قطعوا الطريق العام: لاعلان خطة طوارىء إغاثية عاجلة

اقدم اهالي مخيم البداوي على قطع الطريق العام في المخيم احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية.



وطالب المحتجون من الاونروا والفصائل المسؤولة عن المخيم اعلان خطة طوارئ اغاثية عاجلة والنظر باوضاع اهالي المخيم.