لبنان

بسبب ارتفاع حالات "كورونا".. بلدية تطلب من المواطنين التزام المنازل وعدم الخروج

Lebanon 24
16-03-2021 | 11:23
A-
A+
Doc-P-803574-637514909097730398.jpg
Doc-P-803574-637514909097730398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن بلدية الفوار - زغرتا تعميم للمواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج الا للحاجة بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورنا. 
 
 
مواضيع ذات صلة
جعجع: وزارة الصحة لا تساعد القطاع الخاص بالاستيراد بالحد الأدنى وبالحدّ الأقصى فهي تعرقل استيراد اللقاح ولو تعاونت "الصحة" مع القطاع الخاص لشهدنا وصول اللقاحات إلى لبنان وهذا ضروري للتخلص من كورونا
lebanon 24
16/03/2021 15:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لا موعد دقيقاً لوصول لقاح استرازينيكا.. لبنان يخشى من موجة كورونا ثالثة
lebanon 24
16/03/2021 15:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان: 42 حالة وفاة كورونا جديدة...ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
16/03/2021 15:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 1505 إصابات جديدة و42 حالة وفاة بكورونا في لبنان
lebanon 24
16/03/2021 15:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

زغرتا

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:07 | 2021-03-16
15:02 | 2021-03-16
14:59 | 2021-03-16
14:56 | 2021-03-16
14:54 | 2021-03-16
14:48 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website