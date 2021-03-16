لبنان

الطقس سيتحول.. أمطار وبرق ورعد

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:00
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ساحلا ورياح ناشطة تشتد شمالا لتقارب 70 كلم/س ليلا. يتحول بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل امطار متفرقة مساء تشتد ليلا ومترافقة ببرق ورعد.

 

وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

- معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة فترة بعد الظهر.

 

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ساحلا ورياح ناشطة تشتد شمالا لتقارب 70 كلم/س ليلا. يتحول بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل امطار متفرقة مساء تشتد ليلا ومترافقة ببرق ورعد.

 

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة. تهطل امطار متفرقة مع رياح ناشطة وثلوج متفرقة على ارتفاع 1500 متر وما فوق في الفترة الصباحية. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل.

 

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة.

 

- الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س ، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س في الشمال.

- الانقشاع:متوسط، يسوء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,49

- ساعة غروب الشمس: 17,45

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