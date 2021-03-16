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لبنان
قطع الطرقات الداخلية في طرابلس
Lebanon 24
16-03-2021
|
12:10
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قطع مجموعة من المحتجين بعض الطرقات الداخلية في منطقة القبة في طرابلس، وذلك بمستوعبات النفايات والعوائق، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
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طرابلس
قطع طرقات
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