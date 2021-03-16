لبنان

قطع الطرقات الداخلية في طرابلس

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:10
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قطع مجموعة من المحتجين بعض الطرقات الداخلية في منطقة القبة  في طرابلس، وذلك بمستوعبات النفايات والعوائق، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعشية وارتفاع سعر صرف الدولار.


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طرابلس

قطع طرقات

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