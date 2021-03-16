قطع الطرقات الداخلية في طرابلس





قطع مجموعة من المحتجين بعض الطرقات الداخلية في منطقة القبة في طرابلس، وذلك بمستوعبات النفايات والعوائق، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعشية وارتفاع سعر صرف الدولار.





