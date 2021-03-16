زياد الحواط: إنه الفشل الكهربائي الكامل

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إنه الفشل الكهربائي الكامل.‏بعد سنوات طويلة من سوء إدارتهم لوزارة الطاقة وإنفاق ما يزيد عن ٤٠ مليار دولار الخياران الوحيدان أمامنا:‏المس بالاحتياطي الالزامي أو العتمة الشاملة‏المطلوب تحريك القضاء ومحاسبة المسؤولين‏من دون ذلك لن تستقيم الأمور وسيستمر النزيف، ⁧‫السلفة تلو السلفة"‬⁩.