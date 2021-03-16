20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
زياد الحواط: إنه الفشل الكهربائي الكامل
Lebanon 24
16-03-2021
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إنه الفشل الكهربائي الكامل.
بعد سنوات طويلة من سوء إدارتهم لوزارة الطاقة وإنفاق ما يزيد عن ٤٠ مليار دولار الخياران الوحيدان أمامنا:
المس بالاحتياطي الالزامي أو العتمة الشاملة
المطلوب تحريك القضاء ومحاسبة المسؤولين
من دون ذلك لن تستقيم الأمور وسيستمر النزيف، السلفة تلو السلفة".
تابع
الأكثر قراءة
ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يتجاهلان إلهام شاهين وليلى علوي!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يتجاهلان إلهام شاهين وليلى علوي!؟ (فيديو)
18:00 | 2021-03-15
15/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وثيقة أمنية" تحذّر: "بين ليلةٍ وضحاها"... هذا ما يتحضّر في الشارع اللبناني
Lebanon 24
"وثيقة أمنية" تحذّر: "بين ليلةٍ وضحاها"... هذا ما يتحضّر في الشارع اللبناني
22:38 | 2021-03-15
15/03/2021 10:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
16:47 | 2021-03-15
15/03/2021 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقاطع المرج وبر الياس يتحوّل إلى "ساحة حرب" والسبب... (فيديو)
Lebanon 24
تقاطع المرج وبر الياس يتحوّل إلى "ساحة حرب" والسبب... (فيديو)
19:29 | 2021-03-15
15/03/2021 07:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يقوله قائد الجيش عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
هذا ما يقوله قائد الجيش عن رئيس الجمهورية
06:44 | 2021-03-16
16/03/2021 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:07 | 2021-03-16
تداول خبر وفاة المطران مطر.. هذه حقيقته
15:02 | 2021-03-16
خليل: الخوف أن يتم التوجه إلى المس بموجودات مصرف لبنان
14:59 | 2021-03-16
أمهات ينتفضن ويرفعن الصوت.. "اننا على ابواب شهر رمضان"
14:56 | 2021-03-16
عودة الهدوء الى مخيم الرشيدية
14:54 | 2021-03-16
عقيص: نحن كقوات نرفض ان يبقى المجلس النيابي هيئة ناظمة للفساد
14:48 | 2021-03-16
وزني: نعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 15:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 15:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
16/03/2021 15:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact