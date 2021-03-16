لبنان

مستشفى اليوسف يناشد

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:17
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 ناشدت ادارة مركز اليوسف الاستشفائي في عكار الثوار والمعنيين بقطع الطرقات من عند اوتوستراد البداوي بالسماح لمرور شاحنة نقل الاوكسجين المخصص للمستشفى بسبب الحاجة الضرورية له.
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مستشفى اليوسف

اوكسيجين

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