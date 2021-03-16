مستشفى اليوسف يناشد





ناشدت ادارة مركز اليوسف الاستشفائي في عكار الثوار والمعنيين بقطع الطرقات من عند اوتوستراد البداوي بالسماح لمرور شاحنة نقل الاوكسجين المخصص للمستشفى بسبب الحاجة الضرورية له.