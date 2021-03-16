القاضي إبراهيم يصدر قراراً بتوقيف 3 أشخاص بملف استئجار البواخر

أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قراراً بتوقيف ثلاثة أشخاص في ملف إستئجار بواخر توليد الكهرباء، وأحالهم بعد الإدعاء عليهم إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا.

والموقوفون هم: "رالف .ف"، "فاضل ، ر" و"حسن. أ".