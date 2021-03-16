مراقبو وزارة الاقتصاد يجولون على السوبرماركات ومحطات البنزين

يقوم مفتشون من وزارة الاقتصاد بمؤازرة من عناصر امن الدولة بجولة على عدد من السوبر ماركت وبيع المواد الغذائية في صيدا وجوارها للتأكد من عدم التلاعب بالسلع ولاسيما المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد حيث سيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين .

كما سيقوم عناصر من امن الدولة بجولة على محطات المحروقات ايضا للتأكد من عملها وتسطير محاضر ضبط بالمحطات المخالفة .